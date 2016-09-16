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Дж.Ассанж вимагає помилування свого інформатора в обмін на власну свободу

Дж.Ассанж вимагає помилування свого інформатора в обмін на власну свободу

Київ • УНН

 • 9093 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж, який переховується в посольстві Еквадору в Великобританії, заявив, що готовий здатися американській владі у випадку, якщо ті помилують його інформатора — колишнього офіцера армії США Челсі Меннінг, передає УНН з посиланням на ВВС.

У мікроблозі WikiLeaks наголошується, що, незважаючи на готовність піти на такий крок, Дж.Ассанж вважає будь-яке своє кримінальне переслідування в США незаконним.

Інформатор WikiLeaks Бредлі Меннінг був у 2013 році засуджений американським судом до 35 років позбавлення волі за розголошення секретних даних. Вже у в’язниці він подав заяву про зміну імені та статі.

У 2014 році суд задовольнив його прохання змінити чоловіче ім’я Бредлі на жіноче Челсі, а в 2015 році солдату-трансгендерів дозволили пройти курс гормональної терапії.

З 10 вересня цього року Ч.Меннінг оголосила голодування в знак протесту проти відмови влади дозволити їй хірургічну операцію зі зміни статі. У підсумку американські власті пішли їй назустріч, і 14 вересня голодовка була припинена.

Як передавав УНН, шведські прокурори хочуть допитати Дж.Ассанжа у справі про нібито згвалтування і сексуальні домагання до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів, в середині 2010 року. Сам він відкидає звинувачення і вважає своє переслідування політично мотивованим.

Сайт WikiLeaks здобув популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, держдепу та інших державних органів США.

Раніше робоча група ООН з незаконного позбавлення волі опублікувала доповідь, в якій йдеться, що Велика Британія і Швеція незаконно утримували Дж.Ассанжа.

 

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