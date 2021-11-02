"Дюну" выдвинули на "Оскар" в 14 номинациях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дени Вильнева "Дюна" на кинопремию "Оскар" в 14 категориях. Соответствующее обращение в Американскую академию кинематографических искусств и наук было опубликовано на сайте корпорации, информирует УНН.
Детали
Речь идет о такие номинации, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж", "Лучший художник-постановщик", "Лучший грим и прически", "Лучший звук", "Лучшие костюмы", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучший саундтрек".
Церемония награждения "Оскар" состоится 27 марта 2022 года.
Добавим
Генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф, 22 октября подтвердила, что у фантастического фильма "Дюна" появится продолжение.