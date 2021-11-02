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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Дюну" висунули на "Оскар" у 14 номінаціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Компанія Warner Bros. висунула фільм Дені Вільнева "Дюна" на кінопремію "Оскар" у 14 категоріях. Відповідне звернення до Американської академії кінематографічних мистецтв та наук було опубліковано на сайті корпорації, інформує УНН.

"Дюну" висунули на "Оскар" у 14 номінаціях

Деталі

Йдеться про такі номінації, як "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкраща чоловіча роль другогу плану", "Найкраща робота оператора", "Найкращий монтаж", "Найкращий художник-постановник", "Найкращий грим та зачіски", "Найкращий звук", "Найкращі костюми", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий звук" та "Найкращий саундтрек".

Церемонія нагородження "Оскар" відбудеться 27 березня 2022 року.

Додамо

Генеральний директор компанії Warner Bros. Енн Сарнофф, 22 жовтня підтвердила, що у фантастичного фільму "Дюна" з'явиться продовження.

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