Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП, которое устроил глава Броварской РГА Майбоженко. Известно, что среди травмированных - 32-летняя мать с дочкой 2,5 лет, передает УНН.

Среди пострадавших в ДТП с участием председателя Броварской РГА: 32-летняя мать с дочкой 2,5 лет, а также два мужчины - 29 и 26 лет. По результатам предварительного обследования, у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы - сообщил Кравченко на своей странице в Facebook.

По словам председателя ОВА, у остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются.

"Пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Делаем все необходимое для помощи людям", - резюмировал Кравченко.

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Напомним

Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, реагируя на информацию о ДТП, которое устроил Майбоженко, заявил, что он будет уволен.