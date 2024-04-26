Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  117233 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  111025 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  77211 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  76385 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153061 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167865 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172315 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151386 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.

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Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

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Байден подтверждает готовность к дебатам с Трампом на президентских выборах в США, детали не определены.

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Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче, чтобы обсудить безопасность города, перспективы развития, гражданскую инфраструктуру, рабочие места, защиту Чернобыльской АЭС и охрану границы.

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Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Криминал и ЧП •   •  11133 просмотра
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.

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Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

Пакет военной помощи США на сумму 6 миллиардов долларов для Украины включает боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, радары и оборудование для интеграции западных систем в систему ПВО Украины.

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Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Председатель Броварской райгосадминистрации сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили подробности.

Криминал и ЧП •   •  13771 просмотра
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-земля" для истребителей, чтобы значительно улучшить ситуацию в Украине.

Война •   •  16243 просмотра
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

политика •   •  15956 просмотра
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое мужчин, женщина и ребенок, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе, вызванного главой Броварской районной государственной администрации Владимиром Майбоженко.

Криминал и ЧП •   •  16438 просмотра
В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека