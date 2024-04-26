ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Правоохранители начали досудебное расследование по факту ДТП в Броварах, которое устроил глава РГА Владимир Майбоженко. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, передает УНН.

"... начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах ( ст. 286-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре Киевской области.

Данная статья предусматривает, что наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Детали

По предварительным данным, 26 апреля 2024 года чиновник райгосадминистрации Киевщины, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Четырех человек, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений.

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Добавим

По данным прокуратуры, сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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