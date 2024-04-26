Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование
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Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА
В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека
На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц
Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ
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ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование
Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании
Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины
Пакет военной помощи США на сумму 6 миллиардов долларов для Украины включает боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, радары и оборудование для интеграции западных систем в систему ПВО Украины.
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности
Председатель Броварской райгосадминистрации сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили подробности.
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов
США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-земля" для истребителей, чтобы значительно улучшить ситуацию в Украине.
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА
Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе двое мужчин, женщина и ребенок, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе, вызванного главой Броварской районной государственной администрации Владимиром Майбоженко.
На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц
Две больницы на улице Богатырской в Киеве были полностью эвакуированы после угроз главы белорусского КГБ, а все пациенты и медицинский персонал безопасно вывезены.
Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ
Служба безопасности Украины отвергает заявления беларуси о "мифических террористах" в киевских больницах как российскую дезинформацию.
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по многочисленным населенным пунктам.