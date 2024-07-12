Двое австралийских граждан российского происхождения были обвинены в получении материалов Сил обороны Австралии для передачи российским властям, пишет УНН со ссылкой на австралийское издание ABC.

Детали

Федеральная полиция Австралии арестовала 40-летнюю Киру Королеву, рядового армии Сил обороны Австралии, и 62-летнего Игоря Королева в их доме в Эвертон-парке, пригороде Брисбена.

Супружеской паре предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу, максимальное наказание за которое составляет 15 лет заключения.

Это первый случай обвинения в шпионаже с тех пор, как в 2018 году были приняты законы об иностранном вмешательстве.

Полиция утверждает, что женщина совершила незаявленную поездку в россию, находясь в долгосрочном отпуске в Силах обороны страны, где она якобы инструктировала своего мужа, как войти в свою рабочую учетную запись и получить доступ к материалам для отправки ей.

До предполагаемого преступления пара пробыла в Австралии более десяти лет.

Полиция утверждает, что пара сделала запрос на информацию с намерением передать ее российским властям - вопрос о том, действительно ли ее передали, все еще остается предметом расследования операции "BURGAZADA".

В обвинительном заключении Королева утверждалось, что он "поддерживал отношения с членами или филиалами спецслужб российской федерации" с целью обмена информацией.

Отдельно упоминалось, что Королевы не просили об освобождении под залог, и рассмотрение их дел было отложено до 20 сентября.

То, как кто-то с допуском к секретной информации смог поехать в россию, также станет частью продолжающегося расследования.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его "подробно проинформировали" по этому вопросу органы безопасности Австралии, и заявил, что не будет комментировать ситуацию, за исключением того, что органы безопасности страны хорошо выполняют свою работу.

Полиция указала, что с продолжением расследования могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

Более серьезное преступление шпионажа требует прямой доказательной связи с иностранным государством, что влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Комиссар Сил обороны Австралии Рис Кершоу заявил, что шпионские преступления не обходятся без жертв. "Это может повлиять на суверенитет, безопасность и образ жизни Австралии", - сказал Кэршоу.

Глава разведки страны Майк Берджесс заявил, что шпионаж не является "причудливым" понятием и может иметь "катастрофические последствия в реальном мире". "Шпионаж реален. Многие страны стремятся украсть секреты Австралии", - сказал Берджесс.

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