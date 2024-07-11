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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Австрии повесился подозреваемый в терроризме, которого сегодня должны были депортировать в рф

В Австрии повесился подозреваемый в терроризме, которого сегодня должны были депортировать в рф

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 13:12  •  4329 просмотра

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40-летний подозреваемый в терроризме из Дагестана, которого обвиняли в связях с ИГИЛ и планировании нападений на соборы в Кельне и Вене, повесился в следственном изоляторе за несколько часов до запланированной депортации в россию.

В следственном изоляторе в Вене повесился подозреваемый в терроризме. Уроженец Дагестана покончил с собой за несколько часов до депортации в россию. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Сообщается, что 40-летний подозреваемый из Дагестана повесился в следственном изоляторе в Вене, воспользовавшись кухонным полотенцем и шнурками от ботинок.

Мужчину обвиняли в связях с ИГИЛ и в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене.

Сегодня подозреваемого должны были депортировать в россию.

В Германии задержали троих мужчин по подозрению в шпионаже: средний украинец21 июня 2024, 13:42 • 17449 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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