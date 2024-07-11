В Австрии повесился подозреваемый в терроризме, которого сегодня должны были депортировать в рф
Киев • УНН
40-летний подозреваемый в терроризме из Дагестана, которого обвиняли в связях с ИГИЛ и планировании нападений на соборы в Кельне и Вене, повесился в следственном изоляторе за несколько часов до запланированной депортации в россию.
В следственном изоляторе в Вене повесился подозреваемый в терроризме. Уроженец Дагестана покончил с собой за несколько часов до депортации в россию. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Сообщается, что 40-летний подозреваемый из Дагестана повесился в следственном изоляторе в Вене, воспользовавшись кухонным полотенцем и шнурками от ботинок.
Мужчину обвиняли в связях с ИГИЛ и в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене.
Сегодня подозреваемого должны были депортировать в россию.
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