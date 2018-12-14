Двое украинцев попали в очковую зону спринта Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялась спринтерская мужская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.
Лучшими среди наших стали Артем Прима - 26-й и Дмитрий Подручный - 32-й. Оба прошли дистанцию с одним промахом, но отстали от победителя норвежца Тайра Бё больше, чем на одну минуту.
Медальную тройку замкнули француз Марте Фуркад (0) и немец Бенедикт Долль (0).
Добавим, завтра в Австрии пройдут две гонки преследования.
Напомним, украинские биатлонистки остались без медалей на гонке в Австрии.