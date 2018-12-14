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Двое украинцев попали в очковую зону спринта Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 8379 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялась спринтерская мужская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.

Двое украинцев попали в очковую зону спринта Кубка мира по биатлону

Лучшими среди наших стали Артем Прима - 26-й и Дмитрий Подручный - 32-й. Оба прошли дистанцию с одним промахом, но отстали от победителя норвежца Тайра Бё больше, чем на одну минуту.

Медальную тройку замкнули француз Марте Фуркад (0) и немец Бенедикт Долль (0).

Добавим, завтра в Австрии пройдут две гонки преследования.

Напомним, украинские биатлонистки остались без медалей на гонке в Австрии.

Украинские Национальные Новости

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