Українські біатлоністки залишились без медалей на гонці в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В австрійському Гохфільцені спринтерською гонкою серед жінок був даний старт другому етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.
Кращою серед українок стала досвідчена Олена Підгрушна. Її результат лише 27-й (1 промах) +1:19,8 хв відставання. Всі інші фінішували поза очкової зони:
53 - Віта Семеренко (1)
57 – Валя Семеренко (2)
63 – Ольга Абрамова (2)
69 – Анастасія Меркушина (4).
Тріумфаторкою перегонів стала італійка Доротея Вірер, якій не завадив один промах на вогневих рубежах. На 0,6 с від неї відстала фінка Кайса Макаряйнен. Трійку замкнула росіянка Катерина Юрлова-Перхт (0).
Відзначимо, що перед першою класичною естафетою сезону наша збірна опустилася на п'яту сходинку в Кубку націй. А лідерство продовжує утримувати команда Франції, випереджаючи італійок на дев'ять очок.
Зазначимо, що завтра в Гохфільцені на дистанцію спринту вийдуть чоловіки.
Нагадаємо, Україна завоювала медаль в біатлонній естафеті на Кубку IBU.