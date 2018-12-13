Украинские биатлонистки остались без медалей на гонке в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене спринтерской гонкой среди женщин был дан старт второму этапу Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.
Лучшей среди украинок стала опытная Елена Пидгрушная. Ее результат только 27-й (1 промах) +1:19,8 мин отставание. Все остальные финишировали вне очковой зоны:
53 - Вита Семеренко (1)
57 - Валя Семеренко (2)
63 - Ольга Абрамова (2)
69 - Анастасия Меркушина (4).
Триумфатором гонки стала итальянка Вирер, которой не помешал один промах на огневых рубежах. На 0,6 с от нее отстала финка Кайса Макаряйнен. Тройку замкнула россиянка Екатерина Юрлова-Перхта (0).
Отметим, что перед первой классической эстафетой сезона наша сборная опустилась на пятую строчку в Кубке наций. А лидерство продолжает удерживать команда Франции, опережая итальянок на девять очков.
Отметим, что завтра в Хохфильцене на дистанцию спринта выйдут мужчины.
Напомним, Украина завоевала медаль в биатлонной эстафете на Кубке IBU.