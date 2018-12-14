Двоє українців потрапили до очкової зони спринту Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В австрійському Гохфільцені відбулася спринтерська чоловіча гонка в рамках другого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.
Кращими серед наших стали Артем Прима – 26-й та Дмитро Підручний – 32-й. Обидва пройшли дистанцію з одним промахом, але відстали від переможця норвежця Тайре Бьо більше, чим на одну хвилину.
Медальну трійку замкнули француз Марте Фуркад (0) і німець Бенедікт Долль (0).
Додамо, завтра у Австрії пройдуть дві гонки переслідування.
Нагадаємо, українські біатлоністки залишились без медалей на гонці в Австрії.