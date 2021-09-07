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Двое украинских волейболистов пополнили ряды литовского клуба

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинские волейболисты Виктор Щекалюк и Андрей Чмирьов стали игроками литовской команды "Амбер", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Блокирующий Щекалюк является опытным игроком и выступал в составе многих местных и иностранных команд - "Крымсоды" из Красноперекопска (2002-2012), в российский командах "Динамо-Янтарь" (2012-2013), "Кристалл" (2013-2016), " Торпедо "(2015-2016), в белорусских" БАТЭ-БГФК "(2016-2018) и" Энергия "(2018-2019) и казахстанской" Казхроми "(2017-2018). Последние два сезона игрок провел в Суперлиге Украины - "Сердце Подолье" (2019-2020) и "Житичи-ПНУ" (2020-2021).

Доигровщик Чмирьов был игроком черниговского «Буревестника-ШВСМ" и ВК "Днепр" (2017-2018). Сезон 2020-2021 нападающий провел в Словакии, защищая цвета местного клуба "Прьевидза".

Напомним

Украинская мужская сборная выиграла второй поединок на чемпионате Европы.

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