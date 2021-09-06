Волейбол: українська збірна виграла другий поєдинок на чемпіонаті Європи

Деталі

Матч тривав максимально можливі п'ять сетів і завершився на користь "жовто-блакитних" – 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11).

У складі збірної України більше за інших очки набирали: Дмитро Вієцький - 20, Олег Плотницький - 17 та Юрій Семенюк - 10.

Наразі в активі збірної України після трьох матчів стало 4 очки і команда йде на третьому щаблі групи А. І свій наступний поєдинок на Євро "жовто-сині" проведуть 7 вересня з Бельгією у якої також чотири пункти.

Доповнення

До плей-офф вийдуть по чотири найкращі збірні із шести в кожній з груп.