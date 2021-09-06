Волейбол: українська збірна виграла другий поєдинок на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українська чоловіча збірна з волейболу здобула перемогу над збірною Португалії в третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи-2021, інформує УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Деталі
Матч тривав максимально можливі п'ять сетів і завершився на користь "жовто-блакитних" – 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11).
У складі збірної України більше за інших очки набирали: Дмитро Вієцький - 20, Олег Плотницький - 17 та Юрій Семенюк - 10.
Наразі в активі збірної України після трьох матчів стало 4 очки і команда йде на третьому щаблі групи А. І свій наступний поєдинок на Євро "жовто-сині" проведуть 7 вересня з Бельгією у якої також чотири пункти.
Доповнення
До плей-офф вийдуть по чотири найкращі збірні із шести в кожній з груп.