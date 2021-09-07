Двоє українських волейболістів поповнили ряди литовського клубу

Деталі

Блокуючий Щекалюк є досвідченим гравцем та виступав в складі багатьох місцевих та іноземних команд — “Кримсоди” з Красноперекопська (2002-2012), у російський командах “Динамо-Янтар” (2012-2013), “Кристал” (2013-2016), “Торпедо” (2015-2016), у білоруських “БАТЕ-БГФК” (2016-2018) та “Енергія” (2018-2019) і казахстанському “Казхромі” (2017-2018). Останні два сезони гравець провів у Суперлізі України — “Серце Поділля” (2019-2020) та “Житичі-ПНУ” (2020-2021).

Догравальник Чмірьов був гравцем чернігівського “Буревісника-ШВСМ” та ВК “Дніпро” (2017-2018). Сезон 2020-2021 нападник провів у Словаччині, захищаючи кольори місцевого клубу “Превідза”.

Нагадаємо

Українська чоловіча збірна виграла другий поєдинок на чемпіонаті Європи.