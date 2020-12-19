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Двое теннисистов из Украины вышли в полуфинал турнира в Турции

Киев • УНН

 • 16454 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинские теннисисты Владислав Орлов (369 в ATP) и Георгий Кравченко (626 ATP) вышли в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции, передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Двое теннисистов из Украины вышли в полуфинал турнира в Турции

Четвертая ракетка турнира Орлов провел на корте почти 3 часа и обыграл румына Чезара Крету — 4:6, 6:2, 6:3. В полуфинале украинец встретится с победителем матча между британцем Полом Джабби и пятым сеяным Норманом Фатичем из Боснии и Герцеговины.

Кравченко в своем четвертьфинале победил соотечественника Александра Овчаренко, который пробился в основную сетку через квалификацию — 6:2, 6:0. Следующим соперником теннисиста станет россиянин Иван Неделько, посеянный на турнире под третьим номером.

Напомним, что украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

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