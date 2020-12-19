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Двоє тенісистів з України вийшли у півфінал турніру в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українські тенісисти Владислав Орлов (369 в ATP) і Георгій Кравченко (626 ATP) вийшли в півфінал 15-тисячника ITF в Туреччині, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

Двоє тенісистів з України вийшли у півфінал турніру в Туреччині

Четверта ракетка турніру Орлов провів на корті майже три години і обіграв румуна Чезара Крету — 4:6, 6:2, 6:3. У півфіналі українець зустрінеться з переможцем матчу між британцем Полом Джабби і п’ятим сіяним Норманом Фатічем з Боснії та Герцеговини.

Кравченко в своєму чвертьфіналі переміг співвітчизника Олександра Овчаренко, який пробився в основну сітку через кваліфікацію — 6:2, 6:0. Наступним суперником тенісиста стане росіянин Іван Неділько, посіяний на турнірі під третім номером.

Нагадаємо, що український тенісист отримав довічну дискваліфікацію за участь в договірних матчах.

Українські Національні Новини

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