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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 37476 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 61920 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 82159 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91736 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 99573 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115161 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Двое полицейских пойдут под суд за избиение работника Углегорской ТЭС

Двое полицейских пойдут под суд за избиение работника Углегорской ТЭС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Донецкой области будут судить двух полицейских, которые “выбивали” с работника Углегорской ТЭС признание в краже. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

“В мае 2020 года оперуполномоченный и инспектор сектора информационной поддержки Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области прибыли для проведения следственных действий в помещение Углегорской ТЭС ПАО „Центрэнерго“, расположенного в г. Светлодарске Донецкой области для опроса одного из ее сотрудников. Позже полицейские доставили гражданина в помещение отделения, где заставляли подписать заявление и признать себя виновным в краже. Когда пострадавший отказался подписывать документ, правоохранители начали его бить, нанеся легкие телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины), направлен в суд. Им грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН, в Ровенской области патрульному, который стрелял в велосипедиста, сообщено о подозрении.

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