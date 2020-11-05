Двое полицейских пойдут под суд за избиение работника Углегорской ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Донецкой области будут судить двух полицейских, которые “выбивали” с работника Углегорской ТЭС признание в краже. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
“В мае 2020 года оперуполномоченный и инспектор сектора информационной поддержки Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области прибыли для проведения следственных действий в помещение Углегорской ТЭС ПАО „Центрэнерго“, расположенного в г. Светлодарске Донецкой области для опроса одного из ее сотрудников. Позже полицейские доставили гражданина в помещение отделения, где заставляли подписать заявление и признать себя виновным в краже. Когда пострадавший отказался подписывать документ, правоохранители начали его бить, нанеся легкие телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины), направлен в суд. Им грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, в Ровенской области патрульному, который стрелял в велосипедиста, сообщено о подозрении.