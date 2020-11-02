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Патрульному повідомили про підозру у стрільбі у велосипедиста

Патрульному повідомили про підозру у стрільбі у велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Рівненщині патрульному, який стріляв у велосипедиста, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, в межах кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень, а саме – умисного вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціального засобу, за відсутності ознак катування, та умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент його заподіяння (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 КК України), повідомлено про підозру поліцейському Управління патрульної поліції Рівненщини", - йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 10 серпня цього року, під час чергування, патрульний, безпідставно та усно пред’явив велосипедисту вимогу зупинитися.

"29-річний рівнянин цю вимогу проігнорував, тоді патрульний поліцейський протиправно застосував до чоловіка спецзасіб – пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями", - зазначається в повідомленні.

Так, внаслідок таких незаконних умисних дій з боку поліцейського потерпілому заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

"Вирішується питання про відсторонення патрульного від посади та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть патрульного, через дії якого помер водій.

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