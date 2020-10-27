На Кіровоградщині судитимуть патрульного, через дії якого помер водій

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Кропивницькому патрульний, який здавив шию водія, що призвело до рефлекторної зупинки серця та смерті чоловіка, постане перед судом. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає УНН.

“Направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора роти Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, який обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що вночі 16 липня 2019 року у місті Кропивницький патрульні зупинили автомобіль "ВАЗ" через порушення правил дорожнього руху. Водій транспортного засобу мав ознаки алкогольного сп’яніння та намагався залишити місце зупинки.

У ході спілкування між потерпілим та правоохоронцями виник конфлікт, у результаті якого правоохоронці повідомили водієві про адміністративне затримання та намагалися вдягнути на нього кайданки.

Через опір працівникам поліції з боку потерпілого один із патрульних застосував до нього надмірну фізичну силу – здавив і протягом 20 секунд утримував його шию, поваливши на асфальт. Такі дії призвели до рефлекторної зупинки серця та смерті чоловіка.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що на Харківщині пасажири погрожували таксисту розправою — під час їх затримання поранено поліцейського.

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