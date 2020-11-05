Двоє поліцейських підуть під суд за побиття працівника Вуглегірської ТЕС

“У травні 2020 року оперуповноважений та інспектор сектору інформаційної підтримки Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області прибули для проведення слідчих дій до приміщення Вуглегірської ТЕС ПАТ „Центренерго“, розташованого у м. Світлодарську Донецької області для опитування одного з її працівників. Пізніше поліцейські доставили громадянина до приміщення відділку, де примушували підписати заяву та визнати себе винним у крадіжці. Коли потерпілий відмовився підписувати документ, правоохоронці почали його бити, спричинивши легкі тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції, які обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України), спрямовано до суду. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині патрульному, який стріляв у велосипедиста, повідомлено про підозру.