Двое биатлонистов из Украины завоевали медали в гонке на Паралимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В заключительной биатлонной гонке четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 за медали боролись мужчины на дистанции 12,5 км (с недостатками зрения), передает УНН.
Большинство парабиатлонистов отличились завалами на огневых рубежах, не закрыв значительное количество мишеней, чем воспользовался наш 21-летний Александр Казик (2), который финишировал вторым с отставанием в 2,7 с от победителя белоруса Юрия Голуба (5 промахов).
Бронзовая медаль также у украинца Юрия Уткина (2), который на финише опередил на 0,4 секунды своего соотечественника, 5-кратного чемпиона Паралимпийских игр 39-летнего Виталия Лукьяненко (3).
Отметим, что Ярослав Решетинский завоевал 6-ю строчку, Дмитрий Суярко 7-й, а Александр Махоткин 8-й.
Добавим также, средний возраст украинской команды на Паралимпиаде-2018 - 29 лет. Опытному спортсмену - Виталию Лукьяненко - сразу после Паралимпиады-2018 исполнится 40 лет. Самому молодому спортсмену Тарасу Радю - 18 лет.
Напомним, Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018.
Сейчас в копилке Украины 15 медалей - 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.