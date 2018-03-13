Двоє біатлоністів з України вибороли медалі в гонці на Паралімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У заключній біатлонній гонці четвертого змагального дня Паралімпіади-2018 за медалі змагалися чоловіки на дистанції 12,5 км (з вадами зору), передає УНН.
Більшість парабіатлоністів відзначилися завалами на вогневих рубежах, не закривши значну кількість мішеней, чим скористався наш 21-річний Олександр Казік (2), який фінішував другим з відставанням в 2,7 с від переможця білоруса Юрія Голуба (5 промахів).
Бронзова медаль також в українця Юрія Уткіна (2), який на фініші випередив на 0,4 секунди свого співвітчизника, 5-кратного чемпіона Паралімпійських ігор 39-річного Віталія Лук'яненка (3).
Відзначимо, що Ярослав Решетинський виборов 6-й рядок, Дмитро Суярко 7-й, а Олександр Махоткін 8-й.
Додамо також, середній вік української команди на Паралімпіаді–2018 - 29 років. Найдосвідченішому спортсмену - Віталію Лук'яненку - одразу після Паралімпіади-2018 виповниться 40 років. Наймолодшому спортсмену Тарасу Радю – 18 років.
Нагадаємо, Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2018.
Наразі у скарбничці України 15 медалей - 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових.