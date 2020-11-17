Двукратный олимпийский чемпион Маскерано завершил футбольную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Футболист "Эстудиантес" Хавьер Маскерано объявил о завершении профессиональной карьеры, передает УНН со ссылкой на Twitter "Барселоны" и "Goal".
36-летний аргентинец не сумевший найти импульс и не может выкладываться на все сто процентов, что и стало причиной его решения.
“Настал момент завершить карьеру из-за событий, произошедших со мной в личном плане в последние месяцы. Я думал об этом все это время, и на сегодняшний день это самое правильное решение. Я всегда жил своей профессией на все сто, выкладывался по максимуму. Но в последнее время чувствую, что мне трудно. При этом не хочу проявить неуважение к „Эстудиантес“, которые у меня верили и предоставили шанс вернуться в Аргентину”, — признался Маскерано.
Добавим, известный игрок становился чемпионом Бразилии, Аргентины и Испании (5), побеждал в Лиге чемпионов (2). Дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четыре раза принимал участие в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015 года, 2016). Большую часть карьеры выступал за “Ливерпуль” и “Барселону”.