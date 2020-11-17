Дворазовий олімпійський чемпіон Маскерано завершив футбольну кар'єру

36-річний аргентинець не зумів знайти імпульс та не може викладатися на всі сто відсотків, що і стало причиною його рішення.

“Настав момент завершити кар’єру через події, що сталися зі мною в особистому плані в останні місяці. Я думав про це весь цей час, і на сьогоднішній день це найправильніше рішення. Я завжди жив своєю професією на всі сто, викладався по максимуму. Але останнім часом відчуваю, що мені важко. При цьому не хочу проявити неповагу до „Естудіантес“, які в мене вірили і надали шанс повернутися в Аргентину”, — зізнався Маскерано.

Додамо, відомий гравець ставав чемпіоном Бразилії, Аргентини та Іспанії (5), перемагав у Лізі чемпіонів (2). Двічі вигравав Олімпійські ігри (2004, 2008), доходив до фіналу чемпіонату світу (2014 року) і чотири рази брав участь у вирішальній грі Кубка Америки (2004, 2007, 2015 року, 2016). Більшу частину кар’єри виступав за “Ліверпуль” та “Барселону”.