Двух лиц подозревают в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Двум лицам сообщено о подозрении в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации в Турции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум лицам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 149 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса.
"Досудебным расследованием установлено, что в столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники этой группы путем обмана и использования уязвимого положения женщин вербовали их якобы для трудоустройства в Турции", - отмечается в сообщении.
Однако в действительности после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и путем угроз жизни и здоровью заставляли оказывать сексуальные услуги.
Также в ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке участниками организованной группы 8 гражданок Украины, из которых 3 были перемещены в Турецкую Республику, где последние подвергались сексуальной эксплуатации.
Напомним, в Сумской области ликвидирован международный канал продаж женщин в сексуальное рабство.