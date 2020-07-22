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Двух лиц подозревают в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации в Турции

Двух лиц подозревают в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации в Турции

Киев  •  УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Двум лицам сообщено о подозрении в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации в Турции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум лицам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 149 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса.

"Досудебным расследованием установлено, что в столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники этой группы путем обмана и использования уязвимого положения женщин вербовали их якобы для трудоустройства в Турции", - отмечается в сообщении.

Однако в действительности после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и путем угроз жизни и здоровью заставляли оказывать сексуальные услуги.

Также в ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке участниками организованной группы 8 гражданок Украины, из которых 3 были перемещены в Турецкую Республику, где последние подвергались сексуальной эксплуатации.

Напомним, в Сумской области ликвидирован международный канал продаж женщин в сексуальное рабство.

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