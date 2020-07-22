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Двох осіб підозрюють у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації у Туреччині

Двох осіб підозрюють у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації у Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Двом особам повідомлено про підозру у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації у Туреччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам за фактом торгівлі людьми, вчиненої організованою групою (ч. 3 ст. 149 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші учасники нелегального бізнесу.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у столиці діяла організована група з міжнародними зв’язками, до складу якої входили громадяни Турецької Республіки та України. Учасники цієї групи шляхом обману та використання уразливого стану жінок вербували їх начебто для працевлаштування у Туреччині”, — зазначається в повідомленні.

Проте насправді після переміщення через державний кордон зловмисники створювали для потерпілих умови боргової кабали та шляхом погроз життю і здоров’ю примушували надавати сексуальні послуги.

Також у ході досудового розслідування зібрано докази про вербування учасниками організованої групи 8 громадянок України, з яких 3 було переміщено до Турецької Республіки, де останні піддавалися сексуальній експлуатації.

Нагадаємо, на Сумщині ліквідовано міжнародний канал продажу жінок у сексуальне рабство.

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