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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Двух израильских подростков арестовали за вандализм на христианском кладбище в Иерусалиме

Киев • УНН

 • 597376 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Двое подростков, подозреваемых в осквернении десятков христианских могил на иерусалимском кладбище, арестованы, сообщила в пятницу израильская полиция. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Times of Israel.

Двух израильских подростков арестовали за вандализм на христианском кладбище в Иерусалиме

Детали

Ранее на этой неделе на протестантском кладбище на горе Сион были обнаружены опрокинутые кресты и поврежденные могилы, где, по мнению христиан, происходил Тайный ужин Иисуса. Район примыкает к Старому городу Иерусалима.

Офицеры «арестовали двух подозреваемых, жителей центральной части (Израиля) в возрасте 18 и 14 лет», — говорится в заявлении полиции.

Епископальная епархия Иерусалима заявила, что «преступные действия были мотивированы религиозным фанатизмом и ненавистью к христианам».

Добавим

Гора Сион находится за стенами Старого города и веками привлекала паломников. Она также считается евреями как место захоронения библейского царя Давида.

В декабре 2021 года церковные лидеры предупредили, что «христиане стали объектом частых и постоянных нападений со стороны маргинальных радикальных групп» в Иерусалиме и по всей Святой Земле. В заявлении была раскритикована бездеятельность правоохранительных органов и местных властей, обвинения, которые министерство иностранных дел Израиля признало «безосновательными».

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