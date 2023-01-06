Двух израильских подростков арестовали за вандализм на христианском кладбище в Иерусалиме

Детали

Ранее на этой неделе на протестантском кладбище на горе Сион были обнаружены опрокинутые кресты и поврежденные могилы, где, по мнению христиан, происходил Тайный ужин Иисуса. Район примыкает к Старому городу Иерусалима.

Офицеры «арестовали двух подозреваемых, жителей центральной части (Израиля) в возрасте 18 и 14 лет», — говорится в заявлении полиции.

Епископальная епархия Иерусалима заявила, что «преступные действия были мотивированы религиозным фанатизмом и ненавистью к христианам».

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Гора Сион находится за стенами Старого города и веками привлекала паломников. Она также считается евреями как место захоронения библейского царя Давида.

В декабре 2021 года церковные лидеры предупредили, что «христиане стали объектом частых и постоянных нападений со стороны маргинальных радикальных групп» в Иерусалиме и по всей Святой Земле. В заявлении была раскритикована бездеятельность правоохранительных органов и местных властей, обвинения, которые министерство иностранных дел Израиля признало «безосновательными».