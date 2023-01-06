Двох ізраїльських підлітків заарештували за вандалізм на християнському цвинтарі в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Двоє підлітків, підозрюваних у оскверненні десятків християнських могил на єрусалимському цвинтарі, заарештовано, повідомила у п'ятницю ізраїльська поліція. Про це УНН пише посилаючись на The Times of Israel.
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Раніше цього тижня на протестантському цвинтарі на горі Сіон було виявлено перекинуті хрести та пошкоджені могили, де, на думку християн, відбувалась Таємна вечеря Ісуса. Район примикає до Старого міста Єрусалиму.
Офіцери «заарештували двох підозрюваних, мешканців центральної частини (Ізраїлю) у віці 18 та 14 років», — йдеться у заяві поліції.
Єпископальна єпархія Єрусалима заявила, що «злочинні дії були мотивовані релігійним фанатизмом та ненавистю до християн».
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Гора Сіон знаходиться за стінами Старого міста і віками приваблювала паломників. Вона також вважається євреями як місце поховання біблійного царя Давида.
У грудні 2021 року церковні лідери попередили, що «християни стали об'єктом частих та постійних нападів з боку маргінальних радикальних груп» у Єрусалимі та на всій Святій Землі. У заяві була розкритикована бездіяльність правоохоронних органів та місцевої влади, звинувачення, які міністерство закордонних справ Ізраїлю визнало «безпідставними».