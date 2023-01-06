Двох ізраїльських підлітків заарештували за вандалізм на християнському цвинтарі в Єрусалимі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 29053 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 37372 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 56825 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 64563 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 75195 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 122712 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 63799 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 134207 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 96700 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67111 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.4м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 79714 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 65554 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 146859 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 74247 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 71115 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 29060 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 122718 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 148574 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 134208 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 248274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 72342 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 75447 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 37919 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 41630 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 56606 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Двох ізраїльських підлітків заарештували за вандалізм на християнському цвинтарі в Єрусалимі

Київ • УНН

 • 597376 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Двоє підлітків, підозрюваних у оскверненні десятків християнських могил на єрусалимському цвинтарі, заарештовано, повідомила у п'ятницю ізраїльська поліція. Про це УНН пише посилаючись на The Times of Israel.

Двох ізраїльських підлітків заарештували за вандалізм на християнському цвинтарі в Єрусалимі

Деталі

Раніше цього тижня на протестантському цвинтарі на горі Сіон було виявлено перекинуті хрести та пошкоджені могили, де, на думку християн, відбувалась Таємна вечеря Ісуса. Район примикає до Старого міста Єрусалиму.

Офіцери «заарештували двох підозрюваних, мешканців центральної частини (Ізраїлю) у віці 18 та 14 років», — йдеться у заяві поліції.

Єпископальна єпархія Єрусалима заявила, що «злочинні дії були мотивовані релігійним фанатизмом та ненавистю до християн».

Додамо

Гора Сіон знаходиться за стінами Старого міста і віками приваблювала паломників. Вона також вважається євреями як місце поховання біблійного царя Давида.

У грудні 2021 року церковні лідери попередили, що «християни стали об'єктом частих та постійних нападів з боку маргінальних радикальних груп» у Єрусалимі та на всій Святій Землі. У заяві була розкритикована бездіяльність правоохоронних органів та місцевої влади, звинувачення, які міністерство закордонних справ Ізраїлю визнало «безпідставними».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20