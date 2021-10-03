Двух футболистов "Динамо" U-19 внесли в символическую сборную тура Юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Футболисты юношеского ФК "Динамо" вошли в символическую сборную недели Юношеской Лиги УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
Успешная игра команды "Динамо" U19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА против "Баварии" (4: 0) не осталась незамеченной специалистами УЕФА.
Два игрока команды - полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин - были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей.
Примечательно, что "Динамо" стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.
Напомним
Диалло отличился дублем в ворота "Баварии", а Волошин забил один мяч.