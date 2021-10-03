Двох футболістів “Динамо” U-19 внесли до символічної збірної туру Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Футболісти юнацького ФК “Динамо” увійшли до символічної збірної тижня Юнацької Ліги УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
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Успішна гра команди “Динамо” U19 у матчі 2-го туру Юнацької Ліги УЄФА проти “Баварії” (4:0) не залишилася непоміченою спеціалістами УЄФА.
Два гравці команди — півзахисники Самба Діалло та Назар Волошин — були включені до символічної збірної туру за підсумками всіх зіграних матчів.
Примітно, що “Динамо” стало єдиним клубом, який представлений у ній відразу двома футболістами.
Нагадаємо
Діалло відзначився дублем у ворота “Баварії”, а Волошин забив один м’яч.