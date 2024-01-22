Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море

Вооруженные силы США сообщили в воскресенье, что двое военнослужащих ВМС США, которые пропали без вести 11 января во время выполнения задания у берегов Сомали считаются погибшими. Об этом сообщили в Центральном командовании США, передает УНН.

Детали

Мы с сожалением сообщаем, что после 10-дневного исчерпывающего поиска наших двух пропавших военнослужащих ВМС США не были найдены, и их статус был изменен на погибших. Это была поисково-спасательная операция для двух морских котиков, о которых сообщили как пропавших без вести во время посадки на незаконное судно-дау, перевозившее иранское современное оружие говорится в сообщении.

Во время этой обширной поисковой операции воздушно-десантные и морские платформы США, Японии и Испании непрерывно обыскивали более 21 000 квадратных миль, чтобы найти пропавших без вести военных.

Помощь в поиске также оказали Центр метеорологии и океанографии флота, Командование береговой охраны США в Атлантическом районе, Университет Сан-Диего - Институт океанографии Скриптов и Управление военно-морских исследований.

Из уважения к семьям пока никакая дополнительная информация не разглашается добавили в ведомстве.

США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали