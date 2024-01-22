Двоє зниклих морпіхів США вважаються загиблими після 10-денних пошуків в Аравійському морі
Київ • УНН
Двоє моряків ВМС США вважаються загиблими після 10-денних пошуків в Аравійському морі біля берегів Сомалі. Пошуки охопили 21 000 квадратних миль за допомогою США, Японії, Іспанії та берегової охорони США.
Збройні сили США повідомили в неділю, що двоє військовослужбовців ВМС США, які зникли безвісти 11 січня під час виконання завдання біля берегів Сомалі вважаються загиблими. Про це повідомили у Центральному командуванні США, передає УНН.
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Ми з жалем повідомляємо, що після 10-денного вичерпного пошуку наших двох зниклих військовослужбовців ВМС США не було знайдено, і їхній статус було змінено на загиблих. Це була пошуково-рятувальна операція для двох морських котиків, про яких повідомили як зниклих безвісти під час посадки на незаконне судно-дау, що перевозило іранську сучасну зброю
Під час цієї обширної пошукової операції повітряно-десантні та морські платформи США, Японії та Іспанії безперервно обшукували понад 21 000 квадратних миль, щоб знайти зниклих безвісти військових.
Допомогу в пошуку також надали Центр метеорології та океанографії флоту, Командування берегової охорони США в Атлантичному районі, Університет Сан-Дієго – Інститут океанографії Скриптів та Управління військово-морських досліджень.
З поваги до сімей наразі жодна додаткова інформація не розголошується
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