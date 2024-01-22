Двоє зниклих морпіхів США вважаються загиблими після 10-денних пошуків в Аравійському морі

Збройні сили США повідомили в неділю, що двоє військовослужбовців ВМС США, які зникли безвісти 11 січня під час виконання завдання біля берегів Сомалі вважаються загиблими. Про це повідомили у Центральному командуванні США, передає УНН.

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Ми з жалем повідомляємо, що після 10-денного вичерпного пошуку наших двох зниклих військовослужбовців ВМС США не було знайдено, і їхній статус було змінено на загиблих. Це була пошуково-рятувальна операція для двох морських котиків, про яких повідомили як зниклих безвісти під час посадки на незаконне судно-дау, що перевозило іранську сучасну зброю