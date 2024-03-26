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Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ
Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.
ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"
Военно-морские силы Украины подтверждают, что 24 марта поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в Украине.
Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко
Из-за скачка напряжения сгорело оборудование на насосной станции, в результате чего Кальмиусский район оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения.
В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго
Четыре области столкнулись с ограничениями в электроснабжении, а Херсон завершил отопительный сезон из-за погодных условий, сообщает министерство энергетики.
Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска
Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.
Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что может наступить день, когда лидеры ЕС будут вынуждены направить в Украину западные боевые войска, поскольку путин не остановится, если Украина проиграет войну.
В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек
Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.
Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки
Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/долл.
Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов
Президент Зеленский поздравил солдат Национальной гвардии с профессиональным праздником, высоко оценив их мужество, силу и преданность независимости Украины и продолжающемуся российскому вторжению.
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что получает "раздраженные отзывы" из Германии каждый раз, когда призывает предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.