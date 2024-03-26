Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

басманный суд москвы в понедельник арестовал еще троих подозреваемых по делу о нападении на Крокус Сити Холл. Фигуранты являются родственниками, в частности Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, которые имеют российские паспорта, а Исроил Исломов - их отец. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, имена подозреваемых - Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Это два брата и их отец. Деловар Исламов, вероятно, был последним владельцем белого "Рено", который использовали нападающие. Исламовы останутся в СИЗО как минимум до 22 мая.

Вскоре после нападения одно из изданий связывалось с бывшим владельцем "Рено" и называло его инициалы, совпадающие с инициалами Деловара Исломова. Тот рассказал, что за неделю до событий в "Крокус Сити Холле" продал автомобиль брату своей жены и был шокирован, увидев машину в хронике с места теракта. Позже его родственники рассказали журналистам, что Исламов сам пошел вместе с братом в отделение полиции, чтобы дать показания. После этого связь с ним исчезла.

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда

На суде в понедельник выяснилось, что он является гражданином России, который работает таксистом в Твери. Ему 24 года, у него есть жена и ребенок.

Его брату Аминчону 33 года, имеет семеро детей, также имеет гражданство рф. Он работал водителем автобуса, но уволился по состоянию здоровья, рассказал он в суде.

Их отцу Исроилу 62 года, он гражданин Таджикистана, женат, имеет пятерых взрослых детей.

Дополнение

Глава Следственного комитета александр бастрыкин в понедельник уточнил, что, по мнению следствия, Исломовы предоставили исполнителям атаки квартиру и машину, а также перевозили деньги для них.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.