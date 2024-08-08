Движение "Желтая Лента" провело новую проукраинскую акцию в оккупированной Ялте
Киев • УНН
Активисты движения 'Желтая Лента' распространили проукраинские листовки в городском транспорте и возле набережной оккупированной Ялты. Движение призывает новых людей присоединяться к борьбе за свободу.
Активисты гражданского движения сопротивления "Желтая Лента" 7 августа распространили новые проукраинские листовки в Ялте оккупированного Крыма. Об этом сообщило движение на своем канале в Telegram 2 августа, передает УНН.
Детали
Активисты провели акцию в городском транспорте и недалеко от набережной в оккупированной Ялте.
"Если вы в оккупации, выехали из оккупации или имеете потенциально полезную информацию - пишите. Наше движение всегда радо новым людям, которые будут приближать свободу вместе с нами", - отметило движение в своем сообщении.
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