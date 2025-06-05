Более двух третей из 169 боев за прошедшие сутки на фронте произошло на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 5 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 4 июня, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в том числе сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дрона-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Горехово и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу", - сказано в сводке.

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