$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 28489 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 67524 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 45626 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 47051 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 47601 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 30507 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29700 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 21941 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 22537 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 31728 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
49%
754мм
Популярные новости

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

4 июня, 20:53 • 27036 просмотра

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

00:50 • 19494 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

01:09 • 7646 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

01:21 • 66084 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

02:20 • 23288 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 40036 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 53537 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 115502 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 156550 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 254555 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Канада

Германия

Норвегия

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 32305 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 80236 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 254555 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 151098 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 151960 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Старлинк

Твиттер

FGM-148 Javelin

MIM-104 Patriot

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений, больше всего из которых - на Покровском, Курском и Лиманском направлениях. Враг нанес ракетные и авиационные удары, осуществил многочисленные обстрелы.

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Более двух третей из 169 боев за прошедшие сутки на фронте произошло на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 5 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 4 июня, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 76 авиаударов, в том числе сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4897 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дрона-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Горехово и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Одрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка, Новополь и Богатырь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу", - сказано в сводке.

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня05.06.25, 07:47 • 2298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9