Два этажа многоэтажки в Киеве уничтожены в результате вражеской атаки: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за пожара в многоэтажке Голосеевского района, который возник в результате вражеской атаки на столицу, эвакуировали 20 человек, два человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает Киевская МВА, пишет УНН.
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“В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно есть люди. Информация уточняется”, - говорится в сообщении.
Напомним
В результате падения обломков в Дарницком районе столицы возник пожар в частном доме. Также пожар возник и в многоэтажке Голосеевского района из-за падения обломков сбитых целей.