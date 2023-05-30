Два этажа многоэтажки в Киеве уничтожены в результате вражеской атаки: есть погибшие и раненые

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“В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно есть люди. Информация уточняется”, - говорится в сообщении.

Напомним

В результате падения обломков в Дарницком районе столицы возник пожар в частном доме. Также пожар возник и в многоэтажке Голосеевского района из-за падения обломков сбитых целей.