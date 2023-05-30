Два поверхи багатоповерхівки у Києві знищено внаслідок ворожої атаки: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через пожежу у багатоповерхівці Голосіївського району, яка виникла внаслідок ворожої атаки на столицю, евакуювали 20 осіб, дві людини загинуло та троє отримали поранення. Про це повідомляє Київська МВА, пише УНН.
Цитата
“Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок падіння уламків у Дарницьому районі столиці виникла пожежа у приватному будинку. Також пожежа виникла і в багатоповерхівці Голосіївського району через падіння уламків збитих цілей.