Два поверхи багатоповерхівки у Києві знищено внаслідок ворожої атаки: є загиблі та поранені

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“Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок падіння уламків у Дарницьому районі столиці виникла пожежа у приватному будинку. Також пожежа виникла і в багатоповерхівці Голосіївського району через падіння уламків збитих цілей.