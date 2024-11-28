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Два объекта энергетики атакованы на Львовщине: жителей предупредили о "довольно жесткие" графики отключения света

Два объекта энергетики атакованы на Львовщине: жителей предупредили о "довольно жесткие" графики отключения света

Киев  •  УНН

 • 879 просмотра

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Российская армия атаковала два объекта критической инфраструктуры во Львовской области. 515 тысяч абонентов остались без электроснабжения, полностью обесточены 394 населенных пункта.

Во Львовской области армия рф сегодня утром атаковала два объекта критической инфраструктуры. Ближайшие недели жителям области придется жить в жестких графиках электроснабжения, рассказал первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик, передает УНН.

Врагом атакованы два объекта энергетической инфраструктуре. В результате чего произошло на обоих объектах возгорания, которые по состоянию на 11 часов утра были локализованы.

- рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВА.

По словам Годика, обошлось без пострадавших.

Вследствие и обстрела и применения аварийных отключений Укрэнерго сейчас в области 515 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения. Света полностью нет в 394 населенных пунктах, и около тысячи населенных пунктов - частично. Тепло-и водоснабжение функционирует в штатном режиме по привлечению применения альтернативных источников питания.

Враг акцентировал утренний обстрел именно по объектам энергетики. Поэтому, к большому сожалению, в ближайшие дни, а то и недели, нам придется жить в довольно жестких графиках отключения

- подчеркнул Годик.

Более полумиллиона потребителей во Львовской области без света после удара рф28 нояб. 2024, 07:47 • 10128 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
ukrenerhoУкрэнерго
lvovЛьвов