Два объекта энергетики атакованы на Львовщине: жителей предупредили о "довольно жесткие" графики отключения света

Во Львовской области армия рф сегодня утром атаковала два объекта критической инфраструктуры. Ближайшие недели жителям области придется жить в жестких графиках электроснабжения, рассказал первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик, передает УНН.

Врагом атакованы два объекта энергетической инфраструктуре. В результате чего произошло на обоих объектах возгорания, которые по состоянию на 11 часов утра были локализованы. - рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВА.

По словам Годика, обошлось без пострадавших.

Вследствие и обстрела и применения аварийных отключений Укрэнерго сейчас в области 515 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения. Света полностью нет в 394 населенных пунктах, и около тысячи населенных пунктов - частично. Тепло-и водоснабжение функционирует в штатном режиме по привлечению применения альтернативных источников питания.

Враг акцентировал утренний обстрел именно по объектам энергетики. Поэтому, к большому сожалению, в ближайшие дни, а то и недели, нам придется жить в довольно жестких графиках отключения - подчеркнул Годик.

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