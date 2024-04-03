Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

На Тайване произошло несколько землетрясений, первое магнитудой 7,5, второе - 6,6, сообщило Японское метеорологическое агентство. СМИ острова обнародуют кадры поврежденных домов, передает УНН.

Детали

Издание China Times пишет, что магнитуда землетрясений, согласно данным Тайваньского метеорологического управления, составила 7,2 и 6,5. Сильнее всего толчки ощущались в городе Хуалянь на восточном берегу острова, находящемся вблизи эпицентра, но они были ощутимы по всему Тайваню.

Портал ETtoday разместил кадры, на которых видны поврежденные здания. Они сделаны в Хуаляне, портал пишет, что там обрушилось много домов. На одном из кадров десятиэтажный дом наклонился, причем первый этаж в нем разрушен полностью.

На другом фото показано также накренившееся пятиэтажное здание, первый этаж в нем частично разрушен. По данным портала, спасатели уже работают на месте обвалов, спасены несколько человек. Данных о жертвах пока не поступало.

ETtoday отмечает, что это землетрясение стало самым сильным за последние 25 лет.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение (7,4) произошло в 2:58 по киевскому времени, второе (6,5) - в 3:11 по киевскому времени, затем были зафиксированы еще три магнитудой от 4,4 до 5,7.

Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии