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Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области

Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 829 просмотра

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Два адаптивных клуба для ветеранов и людей с инвалидностью открыли в Винницкой области.

В Тростянце и Бершаде состоялось официальное открытие двух адаптивных клубов для ветеранов и людей с инвалидностью. Эти пространства стали местом для реабилитации, занятий спортом и общения, пишет УНН.

Тростянецкий клуб расположен в помещении местного центра физической культуры и спорта, а Бершадский - на базе спортивной школы. Они являются одними из победителей конкурса "Час діяти, Нестримні", который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках проекта "Активные парки" программы Президента Украины.  

На открытии присутствующие ветераны и жители громад увидели, как адаптивный спорт меняет жизнь. Ветеран Сергей Лукащук, который после тяжелого ранения нашел силы вернуться к активной жизни благодаря волейболу сидя, поделился своей историей:

"Спорт для меня стал не просто занятием, а способом восстановиться физически и морально. После тяжелого ранения я не мог представить, как вернусь к активной жизни, -  рассказывает Сергей. - Я очень рад, что теперь в нашей громаде есть такой адаптивный клуб. Это не просто место для тренировок - это возможность встречаться, поддерживать друг друга и вдохновляться. Большое спасибо всем, кто сделал это возможным. Такие проекты - это настоящая поддержка для ветеранов, которая помогает не сдаваться и двигаться дальше".

В течение мероприятия сертифицированные тренеры провели демонстрационные занятия и ознакомили посетителей с функционалом современных адаптивных тренажеров.

Адаптивный спорт для  реабилитации и адаптации ветеранов

"Эти адаптивные клубы - пример того, как важно поддерживать наших ветеранов и людей с инвалидностью не только на словах, но и конкретными действиями. Это не просто спортивные залы, а пространства, где люди могут найти вдохновение, мотивацию и веру в свои силы, - отметил Алексей Суховитрук, региональный директор Южного региона Винницкого Хаба МХП - Мы гордимся, что смогли присоединиться к этой инициативе, ведь реинтеграция ветеранов - это одна из приоритетных задач МХП. В  компании существует программа "МХП Поруч", которая поддерживает ветеранов и членов их семей, и это не только о сотрудниках. Уверен, что эти клубы станут местом силы, которое поможет многим вернуться к активной жизни".

"Мы стремимся обеспечить безбарьерность для военных, их семей и лиц с инвалидностью, в частности пострадавших от войны. Ветераны могут стать двигателем изменений в обществе, если им предоставить доступ к реабилитации и развитию. Адаптивные клубы в громадах создадут среду для восстановления, обеспечат поддержку, будут способствовать физическому и психологическому восстановлению, укрепят семейные связи и интегрируют общество в процесс помощи", - поделился Александр Божок, исполняющий обязанности директора "Спорта для всех".

"Открытие этих адаптивных клубов - это не просто событие, это шаг к созданию общества, которое заботится о своих героях, - отметил Николай Кучер, народный депутат Украины. - Мы должны сделать все возможное, чтобы ветераны, которые пожертвовали своим здоровьем ради нашей свободы, чувствовали поддержку и имели возможность полноценно интегрироваться в жизнь общества".

"Эти адаптивные клубы - это реальная помощь нашим ветеранам и людям с инвалидностью. Они не только о физическом восстановлении, но и о психологической поддержке, социальной интеграции и сообществе, - добавила Марьяна Нарожная, руководитель группы социального развития Винницкого региона БФ "МХП-Громаді". - Мы верим, что каждая такая инициатива помогает нашим героям возвращаться к активной жизни, чувствовать себя нужными и вовлеченными в жизнь общества. Для нас важно, чтобы каждый, кто приходит в эти клубы, знал: он не одинок, а окружен заботой и поддержкой".

Дополнительно

"Час діяти, Нестримні" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Неудержимые".  

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев.  

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта "Активные парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.  

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.  

Контактное лицо для дополнительной информации:

Елена Бучацкая

Телефон: 097 246 5351

Электронная почта: [email protected]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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