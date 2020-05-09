Дубль бразильца принес победу на старте сезона двукратному чемпиону Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Во второй соревновательный день первого тура чемпионата Южной Кореи по футболу ФК “Ульсан” принимал “Санджу”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Матч завершился с убедительным перевесом на табло в пользу двукратного чемпиона страны “Ульсана” — 4:0. Дубль оформил бразильский нападающий Жуниор Негао, еще по мячу забили Ли Санг-Хьйон и Юн Бит-Гарам.
Напомним, что в матче открытия гол 41-летнего футболиста принес победу действующему чемпиону Южной Кореи.
Как сообщал УНН, в данном чемпионате матчи проходят без зрителей, футболистам запрещено пожимать руки друг другу, во время игры не рекомендуется разговаривать между собой, игрокам нельзя плеваться на газон, а персонал команд и тренеры должны находиться в медицинских масках и перчатках.