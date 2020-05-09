Чинний чемпіон переміг у матчі-відкритті чемпіонату Південної Кореї з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Поєдинком між ФК "Чонбук Моторс" та "Сувон Блюуінгс" стартував розіграш першого туру відкладеного чемпіонату Південної Кореї з футболу, передає кореспондент УНН.
До перерви варто згадати вихід один на один з воротарем найкращого бомбардира колишнього розіграшу австралійця Таггарта. У підсумку голкіпер "Чонбука" здійснив сейв. Чинні чемпіони "Чонбук" відповіли небезпечним ударом низом на 36 хвилині – м'яч після рикошету пройшов біля стійки.
Доля матчу вирішилася в заключній 15-хвилинці. Саме тоді австралійський півзахисник гостей Антоніс отримав пряму червону картку за грубий підкат в ноги. Згодом автором єдиного голу в матчі став Лі Дон-Гук – 1:0 на користь "Чонбук Моторс".
Нагадаємо, що чемпіонат в Кореї мав стартувати ще в лютому, але спалах коронавірусу призвів до відкладення турніру.