Действующий чемпион победил в матче-открытии чемпионата Южной Кореи по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Поединком между ФК "Чонбук Моторс" и "Сувон Блюуингс" стартовал розыгрыш первого тура отложенного чемпионата Южной Кореи по футболу, передает корреспондент УНН.
До перерыва стоит упомянуть выход один на один с вратарем лучшего бомбардира бывшего розыгрыша австралийца Таггарта. В итоге голкипер "Чонбук" совершил сейв. Действующие чемпионы "Чонбук" ответили опасным ударом низом на 36 минуте - мяч после рикошета прошел у стойки.
Судьба матча решилась в заключительной 15-минутке. Именно тогда австралийский полузащитник гостей Антонис получил прямую красную карточку за грубый подкат в ноги. Впоследствии автором единственного гола в матче стал Ли Дон Гук - 1:0 в пользу "Чонбук Моторс".
Напомним, что чемпионат в Корее должен был стартовать еще в феврале, но вспышка коронавируса привела к переносу турнира.