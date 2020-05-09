Дубль бразильця приніс перемогу на старті сезону двократному чемпіону Кореї

Матч завершився з переконливою перевагою на табло на користь двократного чемпіону країни “Ульсану” — 4:0. Дубль оформив бразильський нападник Жуніор Негао, ще по м’ячу забивали Лі Санг-Хьйон та Юн Біт-Гарам.

Нагадаємо, що у матчі відкритті гол 41-річного футболіста приніс звитягу чинному чемпіонові Південної Кореї.

Як повідомляв УНН, у даному чемпіонаті матчі проходять без глядачів, футболістам заборонено тиснути руки один одному, під час гри не рекомендовано розмовляти між собою, гравцям не можна плюватися на газон, а персонал команд і тренери мають знаходитися в медичних масках та рукавичках.