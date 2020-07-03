ДТП с украинцами в Польше: пострадал 31 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По официальным данным польской полиции, в результате ДТП при участии автобуса с украинцами и грузовика в Польше пострадал 31 человек. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"По официальным данным польской полиции, в ДТП пострадал 31 человек (4 человека - тяжелое состояние, 1 - среднее, 26 - легкие повреждения)", - сообщил дипломат.
По его словам, в настоящее время отсутствует официальная информация польской стороны об инфицировании пассажиров СOVID-19.
В то же время перевозчиком был предоставлен автобус на замену поврежденного в ДТП. Пассажиры на ночь были обеспечены жильем.
"Всю ночь на месте происшествия находился консул ГКУ в Кракове, который посещал людей в больницах в Ченстохове. Тяжелотравмированной, которая находится в Ополе, занималась на месте почетный консул в Ополе. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Кракове и Консульского отдела Посольства Украины в Республике Польша", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 2 июля в Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП с грузовиком.