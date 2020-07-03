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ДТП з українцями у Польщі: постраждала 31 особа

ДТП з українцями у Польщі: постраждала 31 особа

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. За офіційними даними польської поліції, у результаті ДТП за участю автобусу з українцями та вантажівки у Польщі постраждала 31 особа. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

“За офіційними даними польської поліції, у ДТП постраждала 31 особа (4 особи — важкий стан, 1 — середній, 26 — легкі ушкодження)”, — повідомив дипломат.

З його слів, наразі відсутня офіційна інформація польської сторони про інфікування пасажирів СOVID-19.

Водночас перевізником було надано автобус на заміну ушкодженого в ДТП. Пасажири на ніч були забезпечені житлом.

“Всю ніч на місці події перебував консул ГКУ в Кракові, який відвідував людей у лікарнях в Ченстохові. Важкотравмованою, яка перебуває в Ополе, опікувалась на місці почесний консул в Ополе. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Кракові та Консульського відділу Посольства України у Республіці Польща”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 2 липня у Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою.

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