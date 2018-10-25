ГСЧС: в течение ночи обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“С 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Винницкая — 60 н.п., Львовская — 29 н.п., Тернопольская — 18 н.п., Черновицкая — 14 н.п., Ивано-Франковская — 7 н.п., Луганская — 6 н.п., Закарпатская — 5 н.п., Донецкая — 4 н.п. и Волынская — 3 н.п.”, — указано в сообщении ведомства.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНН, воздушное пространство в районе 6 арсенала Министерства обороны в Черниговской области открыт 25 октября с 3:00.