ДСНС: протягом ночі знеструмлено 146 населених пунктів у 9 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“З 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів у 9 областях, а саме: Вінницька — 60 н.п., Львівська — 29 н.п., Тернопільська — 18 н.п., Чернівецька — 14 н.п., Івано-Франківська — 7 н.п., Луганська — 6 н.п., Закарпатська — 5 н.п., Донецька — 4 н.п. та Волинська — 3 н.п.”, — вказано у повідомленні відомства.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН, повітряний простір в районі 6 арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області відкритий 25 жовтня з 3:00.