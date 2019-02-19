Дронов в суде извинился перед пострадавшими в резонансном ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Обвиняемый, в смертельном ДТП в центре Харькова, Геннадий Дронов попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде, передает корреспондент УНН.
"Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", - заявил Дронов.
Он заявил, что раскаивается и признает свою вину. Обвиняемый также добавил, что он не имел возможности помочь пострадавшим материально "не потому, что у него не было желания". По его словам, у него не было возможности продать свой автомобиль.
Он добавил, что поддерживает своего адвоката и надеется на справедливое решение суда.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к прениям по делу о резонансного ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Суд уже заслушал позицию стороны обвинения. Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. По словам прокуроров, смягчающим обстоятельством для Зайцевой есть искреннее раскаяние и частичная выплата компенсации некоторым пострадавшим.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".
Напомним, резонансная ДТП произошла 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.