Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в результате чего было частично разрушено кислородную станцию и выведены из строя два кислородных блока. Об этом УНН сообщил источник в спецслужбах.

Детали

Как рассказал источник, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция и выведены из строя два кислородных блока Новолипецкого металлургического комбината.

Напомним

В смоленской области рф ночью дроны СБУ поразили две нефтебазы. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов там начался масштабный пожар.